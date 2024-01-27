حزب الله يهدد الاحتلال بصواريخ المدى الرابع والقوة المؤثرة .. فماهي؟

هدد "حزب الله" اللبناني، الاحتلال بعدم الاكتفاء بالرد الحالي على هجماته بل بما هو أكثر وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأكد الحزب على ان "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة".



وهدد الحزب بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية والرد بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة".



ويهدد بذلك الحزب باستخدام صواريخ ذات مدى ابعد يهدد سير الحياة في الكيان المحتل.



وأكد نائب أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، أنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوة المؤثرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول"، مشددا على أن "أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة".



وأضاف قاسم، في كلمة له: "لا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي".



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة