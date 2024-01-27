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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المركزي الإيطالي يحذر أوروبا بسبب روسيا

روسيا وأوروبا
روسيا وأوروبا

أطلق رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم السبت، تحذيرات إلى الدول الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.


وحذر بانيتا الاتحاد الأوروبي من مصادرة الأصول الروسية.


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن بانيتا، أن "العلاقات الدولية جزء من "لعبة متكررة"، وأن استخدام العملة كسلاح سيؤدي حتما إلى تقليل قيمتها ويشجع على ظهور بدائل أخرى".


وأشار بانيتا إلى أن اليوان الصيني تجاوز بالفعل اليورو كعملة عالمية.


وعدت روسيا برد مماثل على مصادرة احتياطيات البنك المركزي من قبل الدول الغربية، وهو ما قد يكلفها ما لا يقل عن 288 مليار دولار، وفقا لتقصي قامت به وكالة "سبوتنيك" يستند إلى الإحصاءات الوطنية للدول.


وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغ الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي 288 مليار دولار في نهاية عام 2022.

 

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