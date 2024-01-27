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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طاقم السفينة بخير.. تفاصيل جديدة حول حريق الناقلة البريطانية مارلين لواندا

صدى البلد

أعلنت شركة التجارة ترافيجورا، عن إخماد الحريق الذي شب في صهريج شحن بالناقلة مارلين لواندا، مؤكدة أن طاقمها بخير.

وقالت الشركة إن الناقلة مارلين لواندا تبحر الآن إلى مرفأ آمن، لافتة إلى أنه لا توجد سفن أخرى تعمل لصالحها تعبر خليج عدن حاليًا

وكانت النيران اشتعلت في ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا بخليج عدن، حسبما قال مشغلها، عقب إعلان الحوثيين ضربها بصاروخ.

وذكر المشغل ترافيجورا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الغارة تسببت في نشوب حريق في أحد صهاريج الشحن بالسفينة وتم استخدام معدات مكافحة الحرائق لاحتوائه.

وقال مسئولون أمريكيون لشبكة “سي بي إس” الأمريكية الشريكة لـ"بي بي سي" إن الناقلة أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن وكانت سفينة تابعة للبحرية تستجيب لإشارة الاستغاثة التي أطلقتها.

وأكد المسئولون أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويعد هذا أحدث هجوم على السفن التجارية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وما حوله.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن.

وأضافت الهيئة أن السفن الحربية كانت حاضرة وتدعم السفينة، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم.

ونصحت الهيئة السفن الأخرى بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ترافيجورا صهريج شحن مارلين لواندا خليج عدن البحرية البريطانية ناقلة نفط بريطانية

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