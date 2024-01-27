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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: لو عندي رجل يحبني ربع حب الفخراني لزوجته هكون أسعد إنسانة

الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة للحديث عن انطلاق الدورة الخميس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

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وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا مبدورة صور لمعرض الكتاب، وأن حالة من الاهتمام غير عادية من المواطنين بمعرض الكتاب العام الحالي.
وأضافت مفيدة شيحة، أن الدورة الحالية رقم 50 للمعرض العام الحالي مختلفة  تماما، وفيه فعاليات مختلفة ويوجد فيه كتب بأسعار في متناول الجميع، وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال جماهيري لكافة الأعمار.
وتابعت مفيدة شيحة، أن هناك جناح كبير في معرض الكتاب للأطفال، ويوجد فيه كتب مخصصة للأطفال، مشيرة إلى أن معرض الكتاب شهد توقيع كتاب للمؤرخة لميس جابر.
وأكملت مفيدة شيحة، أن يحيى الفخراني بكى فرحا لزوجته المؤرخة لميس جابر في حفل توقيع كتابا جديدا لها في معرض الكتاب، مستدركة أن :"لو عندي رجل يحبني ربع حب الفنان يحي الفخراني لزوجته لميس جابر هكون اسعد إنسان في العالم،  وادعو لميس جابر لكتابة قصة حبها مع يحيى الفخراني في كتاب، والفخراني ولميس نموذج فريد للحب".
https://fb.watch/pQNy78QCki/?mibextid=Nif5oz

 

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