عيب أنت قدوة.. مفيدة شيحة تفتح النار على ميدو.. فيديو

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، بعد سخريته من طريقه علاج اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي.



وقالت مفيدة شيحة، إن هناك سخرية مرفوضة وغير لائقة من ميدو لاعب منتخب مصر السابق، ضد محمد صلاح نجم نادي ليفربول بعد أن نشر الأخير تغريدة على حسابه، و«ستوري» عبر إنستجرام، يوضح خلالهما بدءه في البرنامج العلاجي للعودة للياقة اللازمة استعدادًا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا حال بلوغ مراحل متقدمة.

وأضافت مفيدة شيحة :"عيب يا ميدو، وماينفعش تطلع وتقول الكلام ده، انت قدوة، وفي أطفال وناس تتابعك ولا يصح ما حدث منك".

وتابعت مفيدة شيحة:"أنا غاضبة بشدة من ميدو، والهزار له حدود والحوارات حتى لو على السوشيال ميديا لها حدود، وميدو له متابعين أطفال وكبار وماينفعش تطلع وتشتم بالاب والأم والجد وانت قدوة".

https://fb.watch/pQNy78QCki/?mibextid=Nif5oz



