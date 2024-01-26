ميدو يسخر من تصريحات كلوب بشأن صلاح .. ويستفز محمد زيدان

سخر الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق من زميله السابق في المنتخب محمد زيدان بعد تصريحات الألماني يورجن كلوب عن وفاء صلاح لمنتخب مصر.

وكتب ميدو فى تغريدة على حسابه عبر منصة X قائلا: "كلوب: صلاح أوفى مصري قابلته في حياتي.. وأكثر مصري وطني شوفته في حياتي…اشرب يا زيدان".

وكان الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول، رد على الانتقادات الموجهة له بسبب إعلان عودة محمد صلاح من معسكر منتخب مصر فى كوت ديفوار بشكل مفاجئ لتلقى العلاج على إصابته، التى تعرض لها خلال لقاء غانا فى الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.

وأضاف: "إن كان هناك من يشكك في ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولاؤه هو قويا للمنتخب المصرى، لأن صلاح أكثر مصرى لديه ولاء وانتماء ووطنية قابلته فى حياتى".

ودرب كلوب محمد زيدان عندما كان لاعبًا في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، ويدرب حاليًا فريق ليفربول والذي يلعب فيه قائد المنتخب المصري محمد صلاح.