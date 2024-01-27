قناصة "ساجار" يصدمون إسرائيل| صحيفة عبرية تفند التطور المذهل لمنظومة حزب الله العسكرية.. تفوقوا على جيوش كبرى

تمكنت فرق صواريخ حزب الله العدو من تحدي الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان الأولى، وضرب القوات والمستوطنات حتى في ظل الظروف الصعبة، وهو الأمر الذي دفع تل أبيب للتساؤل عن كيف أصبح مقاتلو حزب الله خبراء في إطلاق صواريخ ساجار وكورنيت، فقد أصبح هناك ما يسمى بأسطورة قناصة ساجار، وأصبح دقة إصاباتهم محل ذهول دلى الخبراء العسكريين، حتى أنهم يرونهم يتفوقون على كفاءة جيوش كبرى.

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، فعند اندلاع الحرب، أطلقت محركات الصواريخ المضادة للدبابات صفيرها، وأصبحت لعنة على الحدود الشمالية لإسرائيل، فقد أصابت المنازل في المستوطنات الحدودية ومواقع الجيش الإسرائيلي في القطاع، وليس هذا فقط، فقد تمكن مقاتلو حزب الله من زرع صواريخ في أنظمة قاعدة HA على جبل ميرون، ووصلت إلى المزيد من المعسكرات والمرافق.

الصواريخ المضادة للدبابات وقناصة ساجار

ووفقا للصحيفة العبرية، فقد تلقى عناصر التنظيم أفضل التدريبات والمعدات التي يمكن أن تقدمها إيران، وهو تحدٍ خطير بالنظر إلى أنها كانت تقاتل في تلك السنوات في العراق – في بداية تأسيس حزب الله في الثمانيات - وكانت منهكة للغاية، وكانت الصواريخ المضادة للدبابات، في نظر الإيرانيين، أفضل رد على التفاوت في القوة بين الإرهابيين في الأدغال والجنود في المواقع الاستيطانية؛ وأي شخص من حزب الله يحاول الاقتراب من ميدان الرماية كان يُمنح على الفور مجموعة من قاذفات القنابل اليدوية، وهكذا تعرف مقاتلوا حزب الله على صاروخ ساغار الأسطوري، وهو صاروخ موجه سلكياً أصبح إرهاب لبنان تجاه إسرئيل، وهو الصاروخ الذي يوجد كابل طويل يصله بالقاذف، فيقوم المشغل بالتحكم به عن طريق عصا صغيرة، ومن الصعب جدًا التصويب والضرب بشيء كهذا، حيث يجب على المشغل أن يرى من خلال التلسكوب كلاً من الصاروخ (يوجد خلفه مصباح يدوي أحمر) والهدف، ومناورة الأول إلى الثاني.

ووفقا لخبراء عسكريين، فإن مقاتلي حزب الله حصلوا على إمدادات منتظمة وكبيرة منها، وسرعان ما اكتسبوا مهارة لا توصف؛ وتمكنوا من إطلاق النار على شقوق مراكز المراقبة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي من مسافة كيلومترين، حتى في الأحوال الجوية السيئة، ويُطلق عليهم في لبنان قناصة ساجار، وهم الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام الصواريخ اليدوية الأكثر إزعاجًا، ويضربون معها كما لو كانت بندقية أولمبية.

التفوق في التصوير أمر فارق

ومن بين أمور أخرى حدث تطور كبير لحزب الله، هو التفوق في التصوير، وفي ظروف الرؤية الضعيفة؛ حيث جلس الجنود في المواقع، يدخنون السجائر ويشربون الشاي بالتفاح، وينتظرون ليلة هادئة بسبب السحب المنخفضة والقيود الواضحة، ولكن في كثير من الأحيان، تفاجأ القناصون، فقد حددوا بدقة النقاط المناسبة لوضع المتدليات، واختاروا الزاوية جيدًا، وقاسوا الرياح، وبهذه الطريقة، بمجرد أن انفتحت السماء ولو للحظة وجيزة - أطلقوا ساجار وعرفوا بالضبط ما هي التصحيحات التي يجب إجراؤها في مسارها ومتى، والوصول إلى الهدف رغم الصعاب، وعلى مر السنين، تم استبدال ساجار بصواريخ أكثر تقدما، مما أثر بشكل كبير على قدرات وحدات حزب الله المضادة للدبابات، والأخطر من ذلك كله هو صاروخ كورنيت الشهير - وهو أخطر سلاح مضاد للدبابات في الساحة.

ويستخدم حزب الله عدة نماذج من الكورنيت، فهناك النموذج القياسي الذي يتراوح مداه بين خمسة ونصف إلى ثمانية كيلومترات، وهناك النموذج الإيراني الذي يأتي مع قاذفة مزدوجة ويسمح بإطلاق زوج من الصواريخ بسرعة على نفس الصاروخ، الهدف، ونموذج EM F3 بشحنة أضعف بنسبة 30% ولكن بمدى أكبر يصل إلى 10 كم، ولا يفتقر الكورنيت إلى المزايا: فهو دقيق للغاية وتوجيهه بالليزر يساعد حتى المشغل غير الماهر على التصويب والضرب به، وله أنظمة مراقبة ليلية ونهارية تساعد على التصويب حتى من مسافة بعيدة وفي ظل الاضطرابات الجوية، كما أن قوة تأثيرها هي ببساطة هائلة.

كتالوج حزب الله

وبخلاف ما ذكرته الصحيفة فيما سبق عن أنواع صواريخ حزب الله، فقد فند التقرير الإسرائيلي، ما أسماه كتالوج حزب الله للصواريخ، ومنها صاروخ يسمى كونكورس، وهو أقدم ويتم توجيهه بواسطة سلك مثل الساجار، على الرغم من أن تشغيله أسهل بكثير وأكثر ملاءمة، ويمكنه إصابة أهداف من مدى أربعة كيلومترات، ويعمل بأنظمة رؤية ليلية محدودة، والصاروخ التالي في القائمة هو Fagot، الأخ الأصغر للكونكورس، ويتم إطلاقه من نفس القاذفة ويعمل بنفس الطريقة، لكن مداه لا يتجاوز كيلومترين ونصف، وهو صاروخ مناسب للسيناريوهات الدفاعية، حيث يقترب الهدف من قوة الإطلاق، ومن المحتمل أن يستخدم أكثر ضد تحرك بري في لبنان، كما أن لديها رأسًا حربيًا صغيرًا نسبيًا ودقة محدودة، والتي تعتمد بشكل أساسي على المشغل نفسه.

والصاروخ التالي في القائمة يسمى ماتيس، وهو في الواقع صاروخ كورنيت صغير، ولديه أنظمة مراقبة ورؤية ليلية ناجحة، وله رأس حربي قاتل يدمر الدبابات والتحصينات - وهو أخف وزنا وأكثر ملاءمة للحمل، وتنتهي القائمة بالصاروخ الذي بدأنا به، وهو صاروخ ساغار الكلاسيكي – في نسخة إيرانية تسمى رائد، وهو مزود برأس حربي مزدوج وتوجيه محسّن، وهو لا يزال المدى قصيرًا، ولا تزال المعدات مرهقة، ولدى حزب الله أيضًا صواريخ تاو وميلان وصواريخ أخرى لا تُستخدم في الخط الأول لأسباب مختلفة - أولها حقيقة أن المعدات الحالية أكثر كفاءة ومتاحة وملاءمة.

تلك أسباب جوهرية لتلك الطفرة

وفي نهاية تقرير الصحيفة العبرية، كان هناك تفنيدا لأسباب تلك الطفرة الكبرى لمقاتلي حزب الله، ومنا ثلاثة أسباب وجيهة أولها هو نطاق تدريب المنظمة اللبنانية، والذي يتضمن الكثير من إطلاق النار المباشر إلى جانب ساعات من أجهزة المحاكاة، فالمدربون الإيرانيون يفوزون بالتدريب، وقد استثمر الفرس بالفعل عندما أنشأوا حزب الله، وما زالوا يستثمرون فيه حتى يومنا هذا، وتقول الصحيفة العبرية، إنه من المهم أن نتذكر أن الإيرانيين بنوا جيشهم في الأصل وفقًا للأساليب الأمريكية، وهذا يتضمن ثقافة التحقيق ومفهوم التدريب الصارم والمنمط، وبقي الأمر في الحمض النووي للقوات الإيرانية حتى بعد الثورة، وعندما علم الإيرانيون حزب الله استخدام الصواريخ وتشغيل الفرق، علموه أيضاً كيف يتعلم.

والسبب الثاني هو أن حزب الله لديه 40 عامًا من الخبرة الرطبة في إطلاق الصواريخ على مواقع الجيش الإسرائيلي ومواقعه والبنية التحتية، فقرب المقاتلين من أهدافهم، والذي تم الحفاظ عليه منذ الأيام التي كنا نجلس فيها في لبنان نفسه، وفر العديد من الفرص، وللعمل واكتساب الخبرة، وأي فكرة عن طريقة أو تقنية كان يمكن لحزب الله أن يختبرها ويحسنها مع مرور الوقت، والسبب الثالث هو الأراضي اللبنانية نفسها: فهي كثرة الوديان والقنوات، والتي تساعد على التخفي السري، والنباتات المتشابكة التي تزين الخط الحدودي بأكمله تساعد على الاختباء والمراقبة، والسحب والضباب تميل للاستقرار على القمم وتسهل على هؤلاء الوصول إليها، والذين يريدون أن يتحركوا في الأودية التي تحتهم وأكثر.