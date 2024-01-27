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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أولمرت: على الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب فورا وإعادة أسرانا من غزة

إيهود أولمرت
إيهود أولمرت

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مساء اليوم السبت، إنه على الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة.

وأضاف أولمرت في مقابلة مع القناة الـ12 العبرية : "لو كنت رئيس وزراء الآن، ما كنتُ لأعلن القضاء على حماس".

وفي وقت سابق، هاجم أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ، وقال إنه دمر عاطفيا بسبب فشله الفادح في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتظاهر بأنه سيد الأمن، بينما هو سيد الهراء.

وأضاف أولمرت في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن نتنياهو خاطئ في حساباته بشأن تولي السيطرة الشاملة على أمن غزة لفترة غير محددة بعد القضاء على حركة حماس، لافتا إلى أن نتنياهو كان منهارا عصبيا وخائفا من الإطاحة به بعد الفشل الذي حدث في الهجوم الذي شنته حماس في يوم 7 أكتوبر.

وأشار أولمرت إلى أن إسرائيل انحرفت عن مسارها، والأولوية هنا يجب أن تكون للتفاوض مع المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب، والعودة إلى المحادثات حول تشكيل دولة فلسطينية، بدلا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بالإشراف العسكري الكامل على غزة.

ونوه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: "نتنياهو تحطم عاطفيا، هذا أمر مؤكد، أعني أن شيئا فظيعا حدث له. لقد كان يعمل طوال حياته على التظاهر الكاذب بأنه سيد الأمن بل إنه سيد الهراء".

إيهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية إعادة الأسرى الإسرائيليين حركة حماس قطاع غزة

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