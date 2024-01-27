اتحاد الصناعات : الاستثمار والإنتاج أهم مدخلات النقد الأجنبي

علق كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أزمة الدولار المتواجدة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال الدسوقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من الاستثمار والإنتاج والتركيز على الصناعة كأحد أهم مدخلات النقد الأجنبي".

وأضاف كمال الدسوقي:" من الضروري استقرار سعر الصرف في الاقتصاد المصري ".

وتابع كمال الدسوقي:" كان هناك خطة للارتفاع بالصادرات المصرية كي تتجاوز 57 مليار دولار لكن هذا الرقم لم يتحقق نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر علينا".