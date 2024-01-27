إحباط محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية بكفر البطيخ بدمياط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لرؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة 11 قيراطًا من هيئة الإصلاح الزراعى بالإيجار بتبويرها.

حيث تم على الفور التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ، وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى ، وبناء عليه تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة ..