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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: محكمة العدل الدولية لم تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن محكمة العدل الدولية لم تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية ، أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وجاء ذلك،  خلال صدور الحكم في دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية  جون إي دونوجيو، أنها تتوقع انهيار النظام العام الإنساني في غزة قريبا بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأضافت رئيسة المحكمة العدل الدولية، أنه  يجب على إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية
 

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.
 

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