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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تستأنف عملها غدا بعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

البنك المركزي
البنك المركزي

تستانف البنوك عملها صباح غدا الأحد الموافق 28-1-2024، في تمام الثامنة والنصف صباحا وحتى  الرابعة عصرا، وذلك علي مستوي فروع الجهاز المصرفي البالغ عدده 39 بنكا حكوميا خاصة.
أرجعت تقارير سبب استئناف عمل البنوك صباح اليوم، إلي انتهاء مدة الإجازة الرسمية والتي سبق وأن منحها البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي للجهاز المصرفي بمناسبة حلول الذكري  الـ13 لثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة.

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وأصدر البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي، تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الخميس التالي له؛ كإجازة رسمية بالدولة.
وحصل البنك المركزي المصري على 3 أيام إجازة بدأت من الخميس الماضي ولمدة يومين إضافيين وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بإعتبارهما يومي الراحة الأسبوعية للبنوك.
ارتفاع رصيد التسهيلات الإئتمانية 
وارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
 

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