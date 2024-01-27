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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لغزو جنوب لبنان.. ودولة عربية تقدّم معلومة استخباراتية لـ«حزب الله»

صدى البلد

أشارت التقارير إلى أن إسرائيل تقوم بالتحضير لعملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان.. في تطور يمكن أن يزيد بشكل كبير من التوترات الإقليمية.

ونقلت قناة LBC الإخبارية اللبنانية، نقلاً عن مصادر غير معلنة من دولة عربية، معلومات استخباراتية إلى حزب الله، تشير إلى خطط إسرائيل المزعومة لتوغل واسع النطاق في الأراضي اللبنانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.

وفقاً للمعلومات التي تلقتها قناة LBC، أفادت التقارير أن إحدى الدول العربية شاركت معلومات استخباراتية مع حزب الله، مما يشير إلى أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية كبيرة في عمق لبنان، مما يثير مخاوف بشأن تحول محتمل في الديناميكيات المستمرة.

وتؤكد تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الادعاءات، حيث تشير إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية تشارك بنشاط في تعبئة لوجستية كبيرة باتجاه الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما يشير كذلك إلى إمكانية التدخل العسكري في الأسابيع المقبلة.

نقلت قناة I24 News تصريحات تشير إلى أنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فقد تلجأ إسرائيل إلى غزو جنوب لبنان، بهدف دفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وقد أدى رفض حزب الله لوقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى استهدافه المستمر للمنشآت العسكرية في شمال إسرائيل، إلى زيادة الوضع تعقيداً. ويشير المراقبون إلى أن الانسحاب التدريجي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة يعد بمثابة مقدمة محتملة للمرحلة الثانية من الصراع، مما يشير إلى احتمال وقوع أعمال عدائية بين حزب الله وإسرائيل.

ومما يزيد من التعقيد الإقليمي أن التقارير تشير إلى تدفق كبير للأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة. وتشمل عملية التسليم طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-16 وF-35، مما يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تصعيد وشيك في المنطقة.

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