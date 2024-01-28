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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إهمالها يؤدي لمشاكل كبيرة.. رائحة الفم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

احذر رائحة الفم الكريهة
احذر رائحة الفم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

رائحة الفم الكريهة قد تكون إشارة لوجود مشاكل صحية خطيرة في بعض الحالات.

 تكون رائحة الفم الكريهة غالبًا ناجمة عن وجود بكتيريا في الفم تسبب تحلل الجزيئات العضوية وتنتج روائح كريهة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة، مثل التهاب اللثة أو وجود تسوسات أو التهاب الجيوب الأنفية، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

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احذر رائحة الفم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة 

قد تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا عرضًا لبعض الحالات الصحية الأكثر خطورة، مثل مرض السكري، أمراض الكبد، أمراض الكلى، واضطرابات الجهاز الهضمي. في بعض الأحيان، يكون رائحة الفم الكريهة نتيجة لتناول بعض الأدوية أو التسمم الكيميائي.

إذا كانت لديك رائحة فم كريهة مستمرة وغير طبيعية، فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان أو طبيب الأمراض الباطنة للتشخيص الدقيق وتحديد السبب المحتمل والعلاج المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بممارسة العناية الشخصية الجيدة للفم، مثل تنظيف الأسنان بانتظام واستخدام الخيط الطبي للتخلص من الروائح الكريهة المحتملة.

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