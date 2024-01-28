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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل احتفال الأوبرا بذكرى سيد حجاب.. اليوم

سيد حجاب
سيد حجاب

ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو احمد عامر في الثامنة مساء اليوم على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب منها  بوابة الحلواني ، حبيبتي من ضفايرها ، أرابيسك وغيرها.

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 إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر  ، مش كفاية ، عنابي ، شباكنا ستايره حرير .. اداء محمود عبد الحميد ، ابراهيم راشد ، عصام محمود ، تامر عبد النبى ، عبير امين ، ريم حمدى ، آيه عبد الله ، زينب بركات .

يشار إلى أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامى المصرى , ولد  عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب ,  ورث موهبة الكتابة عن والده , تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين , عرف بكتابة الاشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الاعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية , المال والبنون , بوابة الحلوانى والوسية.

 برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية , نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 و جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012 ، رحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا ارثاً فنياً خالداً .

اعمال الموسيقي العربية الدكتور خالد داغر الشاعر شوقي حجاب الشاعر الكبير سيد حجاب المال والبنون الموسيقى العربية دار الاوبرا المصرية

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