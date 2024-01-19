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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كلاسيكيات عالمية على هارب منال محيي الدين في الأوبرا

منال محيي الدين
منال محيي الدين

تقدم عازفة الهارب الدكتورة منال محيي الدين أمسية موسيقية فى الثامنة مساء الاحد 21 يناير على المسرح الصغير بمشاركة العازفين  هدى عبد العظيم (فلوت) ، تسفيتلينا كريستيفا - دينا خودزهامبيردبيفا (فيولينه ) ، عبد الرحمن الوردانى ( فيولا) وعلاء عبد الله (تشيللو).

يتضمن البرنامج نخبة من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو ادريان بوالديو وغيرهم.

بحضور رئيس الأوبرا.. عزاء الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

«الأوبرا» تنظم أمسية فنية على المسرح الكبير ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات.. السبت المقبل

‎منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار وحصلت علي البكالوريوس بتقدير امتياز  ثم  حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ، كانت أول عازفة  هارب  في أوركسترا القاهرة السيمفوني وقدمت العديد من الحفلات الناجحة  داخل مصر وخارجها حتى استطاعت بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم ، كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.

اعظم السيمفونيات الأعمال الكلاسيكية الاعمال الكلاسيكية العالمية أمسية موسيقية

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