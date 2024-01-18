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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور رئيس الأوبرا.. عزاء الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

صدى البلد

أقيم اليوم عزاء الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار في مسجد الحامدية الشاذلية، وحرص رئيس دار الاوبرا خالد داغر على التواجد ومواساة أقارب الفنان الراحل.

نشرت سماح عبد الله مدير المركز الإعلامي لأوبرا الإسكندرية، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل الموسيقار والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

كما نعت مطربة الأوبرا إيناس أبو زيد، الراحل عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: هتوحشني أوي يا أبويا أنا قهرتي متتوصفش .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا وآمن بي ودعمني من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح، بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبد الحميد عبد الغفار.

وفاة بهاء ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب

وفاة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

اشتهر عبد الحميد عبد الغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون وفي بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت وقام بقيادة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

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الراحل محمد عبد المطلب الفنان الراحل محمد عبد المطلب المايسترو عبد الحميد عبد الغفار فترة السبعينيات محمد عبد المطلب

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