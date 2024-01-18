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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة بهاء ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب

صدى البلد

أعلن محمد نور حفيد الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن وفاة عمه بهاء الدين محمد عبد المطلب، آخر أبناء الفنان الراحل.

ونشر حفيد عبد المطلب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خبر وفاة عمه وآخر أبناء المطرب محمد عبد المطلب، إذ كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، توفي إلى رحمة الله عمي بهاء الدين محمد عبد المطلب، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويثبته عند السؤال بإذن الله، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة.

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ولد الفنان الراحل محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس عام 1910 في منطقة شبراخيت بمحافظة البحيرة

وبدأ عبد المطلب مشواره الفني كمغن في مسرح بديعة صابني عام 1932، وقام بعدها بالتعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي بدوره أعجب بموهبته وقام بتعينه فى فرقته الخاصة.

 

أبرز أغاني محمد عبد المطلب
ومن أبرز أغاني محمد عبد المطلب التي عشقها جمهورها يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي أشتري وحبيتك وبحبك وقلت لابوكي  ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة وهي الأغنية التي اشتهر بها عبد المطلب في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ولازال الكثير يرددها حتى الآن.

حفظ القرآن الكريم
وعلى الرغم من حبه الشديد للفن والغناء إلا أن هذا لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملا، حيث بدأ عبد المطلب حياته بحفظ القرآن في بداية مشواره الفني، حيث كان العرف في هذا التوقيت على حفظ القرآن الكريم كاملا في الكتاب وعلى أيدي أشهر المشايخ الدينية.

إلهام شاهين الراحل محمد عبد المطلب الفنان الراحل محمد عبد المطلب

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