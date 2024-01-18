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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«الأوبرا» تنظم أمسية فنية على المسرح الكبير ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات.. السبت المقبل

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، وبمشاركة عازفة الفيولينة الشابة سلمى سرور، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا. 


وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الخميس/-أن الأمسية تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة لعرض أرقى ألوان الفنون العالمية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها:"مارش البهاء والظروف لـ إلجار، كونشرتو الفيولينة والأوركسترا الاول لـ بروكوفيف والسيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن".


ونوهت الأوبرا إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.
 

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