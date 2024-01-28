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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معرض القاهرة للكتاب يحقق رقمًا قياسيًا في عدد الزوار بعد ثلاثة أيام

صدى البلد

تجاوز عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، عدد المليون زائر بعد ثلاثة أيام من فتح أبوابه للجمهور؛ محققا بذلك رقما قياسيا جديدا في معدلات الإقبال على المعرض.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني - في تصريح صحفي السبت - "وصل عدد الزوار في اليوم الثالث،404931 زائرًا"، مشيرة إلى أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض؛ تمثل بداية مبشرة لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة"، مشيدة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب

من جانبه، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، "لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثالث منذ فتح أبوابه للجمهور، 404931 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال ثلاثة أيام من فتح المعرض أبوابه للجمهور المليون زائر، حيث وصل إجمالي عدد زائريه 1,009,983 زائرًا.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

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