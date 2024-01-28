تعليق مثير لخالد الغندور بعد اقتراب النني من التشكيل الأساسي لمنتخب مصر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد النني لاعب منتخب مصر، لا يجب أن يبدأ مباراة المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية التي تقام اليوم في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف خالد الغندور، عبر حسابه على فيسبوك: النني لعيب كويس وكبير ويمكن مش فورمة لأنه راجع من إصابة كبيرة، ولكنه يمتلك خبرات كبيرة، لازم يكون لة دور مع منتخب لكن ممكن ميبدأش.

وأدى إمام عاشور، تدريبات تأهيلية مرتديا قناعا، خلال مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مدينة سان بيدرو في كوت ديفوار، السبت، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية.

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المرتقبة مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار.