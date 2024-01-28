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برلمان

اقتصادية النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيد خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان أصدره اليوم بحرص الرئيس السيسى على متابعة برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار ، مؤكداً أهمية تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية وتخصيص وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

وطالب عبد الحميد من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية وتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر ، مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات التكنولوجية الحكومة

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