هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول هل يمكن أن يعوض الله الإنسان بعد المصائب الكبيرة كما حدث مع السيدة أم سلمة رضي الله عنها، مستعرضًا نموذجًا مشرفًا لامرأة عظيمة هي هند بنت سهيل رضي الله عنها، التي نشأت في بيت كريم، وكان والدها يُضرب به المثل في الجود حتى لُقب بـ«زاد الراكب» لاهتمامه بإطعام من يسافر معه.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن السيدة أم سلمة بلغت مكانة عظيمة في العلم حتى وصفها الإمام الذهبي بأنها من فقيهات الصحابيات، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددًا كبيرًا من الأحاديث، وعاشت حياة مستقرة مع زوجها الذي كان من أوائل المسلمين، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان بيتها قائمًا على المودة والرحمة.

وأشار إلى أن حياتها تعرضت لابتلاء شديد حين توفي زوجها بعد مشاركته مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهي المصيبة التي وصفها الله تعالى في القرآن بالمصيبة، موضحًا أنها حزنت حزنًا طبيعيًا لكنها لم تنهار ولم تيأس، بل لجأت إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها»، في تعبير صادق عن التسليم والثقة بالله.

وأضاف أن العوض الإلهي جاء بما يفوق التوقعات، حيث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أمهات المؤمنين، مؤكدًا أنها كانت من أعقل النساء وأحكمهن، واستشهد بموقفها في صلح الحديبية حين أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة أن يبدأ بنفسه في تنفيذ الأمر، فكان لرأيها أثر كبير في استجابة الصحابة.

