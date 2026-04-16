ديني

إذا أحب الله عبداً عسّله .. علي جمعة : عليك بهذا العمل حتى يعسّلك الله

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا عسَّله) أي: طيَّب ثناءه بين الناس، من عَسَل الطعام يَعْسِلُه إذا جعل فيه العسل، قيل أي: قالوا: يا رسول الله،
(وما عسَّله؟) أي: ما معنى ذلك؟ قال: يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ أي: أن الله سبحانه يوفقه قبل موته إلى عمل صالح، ويميل بقلبه إليه، وييسره له، حتى يكون ذلك سببًا لرضاه عنه، وإدخاله جنته.

واشاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن شبَّه ما رزقه الله من العمل الصالح، الذي طاب به ذكره، وفاح نشره، بالعسل؛ لأنه طعام صالح، يحلو به كل شيء، ويصلح كل ما خالطه.

كيف أعرف أن الله يرضى عني ؟

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، راداً على السائل:" عند الشعور بالرضا عنه سبحانه، يقول تبارك وتعالى:"رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمن خَشِيَ رَبَّهُ"، مشيراً إلى أن الرضا عن الله علامة ثابتة لرضا المولى عز وجل عنا كما فهم من الآية.

وبين أن من علامات الرضا، أن يكون المرء راضياً بأقدار الله وحياته التي أحياه بها، وأن يكون لديه إحساس داخلي بالغني".

كيف أعرف أن الله يرضى عني؟

وقد بين الدكتور الراحل محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، 5 علامات تدل على رضا الله عن العبد، مشيرًا إلى أن العبد إذا وجدها عليه أن يحمد الله عليها.

وأوضح "وهدان" خلال برنامج «هتجوز» على قناة الناس الفضائية، ردًا على سؤال: ما هي العلامات التي تدل على رضا الله عنك؟ ما يلي:

أولاً الابتلاء، فمصيبة العبد ليست دائمًا تكون غضبًا من الله، مستشهدًا بحديث رسول الله –عليه أفضل الصلاة والسلام-: « إذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا، وَسَحَبَهُ عَلَيْهِ سَحْبًا، فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ جَبْرَائِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ، اقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دَعُوا عَبْدِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ».

ثانيًا محبة الناس، مستدلاً بـحديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.

ثالثًا: التوفيق للطاعة، مشيرًا إلى قول بعض العارفين بالله: « إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك».

رابعًا: أن يفرح العبد إذا ذكر الله كما قال تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)»الرعد.

خامسًا: حسن الخاتمة، مستدلًا بقول رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عز وجل بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ اللَّهُ عز وجل لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» (مسند الإمام أحمد، حديث رقم: 17438، وصححه الألباني في صحيح الجامع).

كيف أعرف أن الله يرضى عني؟
كما بين الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، علامات رضا الله عن عبده التوفيق، ومنها إذا كان يصلي مثلا ومواظب على الصلاة باستمرار دون انقطاع فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك.

وأضاف خلال إجابته على سؤال ورد إليه يقول: "كيف أعلم أن الله راضي عني وهل هناك علامات على ذلك؟". قائلا: إذا كنت تداوم على فعل شيء تقربا لله فهو رضا من الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك. و"أحب الأعمال الى الله أدومها".

وأوضح "جمعة" ان من بين علامات رضا الله عن عبده هو استجابة الله لدعاء عبده وفي نفس الوقت لا يمكن القول بأن عدم الاستجابة غضب من الله لعل كان التأخير أفضل فالله يعلم وانتم لا تعلمون.

ومن بين علامات الرضا أيضا: "منعك ولو قهرا من المعصية" كأن ان تكون متوجه بسيارتك لفعل معصية ما فتجد إطار السيارة قد تعطل في الطريق فهذا خير لك قدره الله حتى لا تتوجه الى فعل هذه المعصية.

وتابع المفتي السابق أن من بين علامات رضا الله عن عبده ان يكون لسان العبد رطبا من كثرة ذكر الله والتحكم في نفسه عند الغضب.

كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك لفظًا نبويًا نستخدمه في حياتنا اليومية، منوهًا بأن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يستخدمه .

إذا أحب الله عبدا عسله
واستشهد «الجندي» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، بما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَسَلَهُ ؟، قَالَ: يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلا صَالِحًا قبل موته ويقبضه عليه ».

وتابع: « " بقول لكل شخص دور على عمل صالح يعسلك، قبل ما تقابل وجه كريم، لا تمنع نفسك من فعل الخير، صدقات مساعدة فقراء، هو ده لو ربنا راضي عنك هيفتح لك باب الخير عشان يعسلك ويدخلك الجنة».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد