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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

صدى البلد

في قصة لا تصدق، تعرفت شقيقتان توأم على بعضهما بعد 22 عاماً من فصلهما وبيعهما عندما كانتا طفلتين، حيث تعرفت إحداهما على الأخرى في مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”.


وفق تقرير نشرته صحيفة "تليغراف"، بدأت القصة عندما ولدت "إيمي" و"أنو" في جورجيا عام 2002، ولكن تمت سرقتهما من والدتهما وبيعهما في سوق غير قانوني لتبني الأطفال، وتم إبلاغ الأم أن الطفلتين ماتتا.

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وبعد سنوات، تعرفت إحدى التوأم، وهي  إيمي، على أختها التي تبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك عندما ظهرت في إحدى حلقات برنامج المواهب “Georgia’s Got Talent”. 

وشكت الفتاة الأخرى، وهي آنو سارتانيا، بأن إيمي شقيقتها، وذلك عندما قام  أحد الأصدقاء بإرسال لها مقطع فيديو عبر "تيك توك" لتلاحظ أنهما متشابهتان.


وقد تم لم شمل الشقيقتين من خلال صديق مشترك عبر “فيسبوك”، لتكتشفا أنهما انفصلتا بعد بيعهما من قبل عصابة جورجية سرية للاتجار بالأطفال، وقد كانت تبيع الأطفال للتبني منذ أوائل الخمسينيات حتى عام 2005.


 

تطبيق تيك توك مقطع فيديو الإتجار بالأطفال

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