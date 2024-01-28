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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

تحذير صحي .. مقطع
تحذير صحي .. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة ولا أغرب تشبه البطاطس

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل عبر السوشيال ميديا وذلك بعد انتشارها  في كوريا الجنوبية مؤخراً ما قد اضطر السلطات إلى القيام  بإطلاق تحذير صحي.

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تعد الصيحة التي انتشرت هي تناول أعواد الأسنان المقلية والمصنوعة من النشا وذلك على شكل يشبه البطاطس المقلية وقد ظهرت إحدى السيدات في المقطع  وهي تقلى في الزيت وتؤكل.


وقد وثق مقاطع الفيديو ظهور بعض الأشخاص وهم  يستهلكون أعواد الأسنان المقلية  مع بعض  التوابل مثل الجبن المجفف.

وقد وصف أحد مستخدمي تطبيق التيك توك  تلك الأعواد إنها مقرمشة للغاية. 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@nbcnews/video/7328039355627408683

تطبيق التيك توك تحذير صحي البطاطس المقلية أعواد الأسنان

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