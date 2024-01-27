مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

أثار مقطع فيديو لطفل فلسطيني حصد الكثير من المشاهدات عبر تطبيق الأنستجرام تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع الفيديو قيام طفل فلسطيني لايتجاوز عمره السبع سنوات بمحاولة تدفئة نفسه بطريقة بدائية .

فقد أصبح الطفل الصغير وغيره من الأطفال في شوارع غزة بلا مأوى أو دون أن يقوموا بإرتداء ملابس شتوية ثقيلة تحميهم من برودة الطقس أو حتى مجرد إرتداء حذاء فلم ترحم نار الحرب على قطاع غزة الأطفال الصغار من الجوع أو محاولة االوصول إلى التدفئة.

فقد أظهر الطفل الصغير في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي وهم يقوم بحرق أوراقا للحصول على بعض الدفء وذلك في ظل الأجواء الباردة التي يعيشها القطاع هذه الأيام.