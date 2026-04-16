تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن فجوة تطبيق التيسيرات الجمركية لنظام الترانزيت

النائبة هايدي المغازي
تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن التباين بين ما تم الإعلان عنه من تيسيرات جمركية لنظام الترانزيت، وما يتم تطبيقه فعليًا داخل المنافذ الجمركية.

وأوضحت النائبة أن الحكومة أعلنت عن حزمة من الإجراءات تستهدف تبسيط منظومة الترانزيت، وتقليل الأعباء المالية على المتعاملين، بما يعزز من تنافسية مصر كمركز لوجستي إقليمي، خاصة من خلال إتاحة بدائل للضمانات النقدية وقبول وثائق التأمين كأدوات ضمان.

لا تزال بعض المنافذ تفرض اشتراطات مالية

إلا أنها أشارت إلى ورود شكاوى متكررة من المتعاملين بالسوق، تكشف عن وجود فجوة واضحة بين الإطار التنظيمي المعلن والتطبيق الفعلي، حيث لا تزال بعض المنافذ تفرض اشتراطات مالية وإجرائية إضافية تُفرغ هذه التيسيرات من مضمونها.

ولفتت إلى عدد من الممارسات التي تعكس هذا التباين، من بينها استمرار مطالبة بعض الجهات بخطابات ضمان متعددة تغطي قيمة البضائع والرسوم بشكل منفصل، وعدم التفعيل الكامل لقبول وثائق التأمين، أو ربطها بشروط تزيد من التكلفة بصورة غير مباشرة، فضلًا عن غياب توحيد الإجراءات بين المنافذ المختلفة.

كما أشارت إلى أن هذه الأوضاع تؤدي إلى تحميل المتعاملين، خاصة صغار التجار، أعباء تمويلية مرتفعة، إلى جانب فرض اشتراطات تشغيلية إضافية في بعض الحالات، مثل إلزام وجود وسيط محلي، دون وضوح كافٍ لتأثير ذلك على تكلفة العمليات وسلاسل الإمداد.

وأكدت النائبة أن هذا التباين ينعكس سلبًا على كفاءة منظومة الترانزيت، ويرفع تكلفة التمويل، ويحد من قدرة صغار ومتوسطي المتعاملين على النفاذ إلى السوق، فضلًا عن تأثيره على مصداقية السياسات التيسيرية المعلنة.

وطالبت هايدي المغازي بضرورة توضيح أسباب هذا التباين، والعمل على توحيد آليات التطبيق داخل كافة المنافذ الجمركية، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة لتيسير التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انعكاس هذه التيسيرات بشكل فعلي على أرض الواقع.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بيان المحافظات الفائزة

تعليم قنا يحقق المركز الثاني جمهورياً في مسابقة تدوير المخلفات

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد