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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الهنود في إسرائيل ..شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وذلك عبر تطبيق تيك توك الكثير من الجدل،  فقد وثق المقطع قيام مجموعة من العمال الهنود بالاصطفاف وذلك في طوابير طويلة. 

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على الجانب الآخر قد ظهر المصطافين وهم يقفون في مجموعة من الطوابير وذلك أملا في قيامهم في النهاية بالحصول على وظائف في إسرائيل وذلك بعد وقف منح تصاريح للعمالة الفلسطينية 

وقد قامت إسرائيل بفتح الباب أمام العمال الأجانب، وذلك لتوظيف آلاف العمال على الأقل.وقد قامت بمطالبة  الحكومة الهندية بمساعدتها  لتوظيف مجموعة من العمال الهنود الماهرين  .

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@asharqnews/video/7328360110017891589?_r=1&_t=8jMfqrIMb0Y&social_sharing=1

مقطع فيديو العمال الهنود تصاريح للعمالة وظائف في إسرائيل الهنود في إسرائيل

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