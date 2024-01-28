موعد نتيجة التيرم للشهادة الإعدادية بالمنيا 2024.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قرب إعلان نتيجة التيرم الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الايام المقبله عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد الانتهاء والمراجعات النهائية وسيتم الإعلان للطلاب فور اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور إعلان نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبله.

من جانبه عقد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعا الأربعاء الماضي لبدء أعمال التقدير للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2023/ 2024 بحضور الدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد عبد السميع مدير إدارة ملوى التعليمية وحمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية ومحمد احمد رئيس كنترول الاعداديه ومحمد مختار وكيل الكنترول وموجهى عموم المواد الدراسية.

وطالب وكيل الوزارة الموجهين بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة ليحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب مؤكداً حرص المديرية على بذل كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين حتى تتم عمليه التصحيح في جو من الهدوء .

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا 105 آلاف و 785 طالبا وطالبة أدوا الامتحان في 439 لجنة على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا اضغط هنا



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