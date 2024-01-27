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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وذلك وفق الجدول الزمني وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد .

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وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها فى اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22.

مشددا على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

وأكد المحافظ على انه تم الإعداد المسبق والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

 

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