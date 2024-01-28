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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

إجراء 12 عملية وصلة شريانية وقساطر نصف مستديمة لمرضى الكلى بمستشفى الزقازيق العام

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، قام الفريق الطبي بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق ونقيب أطباء الشرقية السابق، وبمتابعة الدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى الصناعى بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، بإجراء ١٢ عملية جراحية ذات مهارة لمرضى الكلى، بوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، منها تركيب وصلات شريانية للمرضى بنجاح، منها حالات ذات تعقيدات جراحية في الوصلات الوريدية الشريانية، والتي تعد من أهم أولويات مريض الكلى أن يتم تنفيذها بكفاءة عالية نظراً لحدوث بعض التمددات ذات خطورة أو إنسدادات أو تجلطات دموية.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن ذلك يأتي للمرة السادسة في أقل من ثلاثة أشهر، تم خلالها إجراء عمليات جراحية لعدد ٣٥ مريض كلى، هذا بالإضافة إلى تركيب قساطر مركزية مستديمة للمرضى والتي بلغت ٢٦ حالة، هذا بالإضافة إلى قيام مستشفى الزقازيق العام، بتدشين عيادة تخصصية يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويتم تحضير المرضى لإجراء العمليات الجراحية يومي الإثنين والخميس أسبوعياً، وذلك ضمن المبادرة التطوعية من قبل أستاذ الأوعية الدموية، والتعاون المثمر مع المديرية، لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت جميعها بفضل الله بنجاح، بمشاركة كل من الدكتور أحمد أيمن سالم طبيب الأوعية الدموية، والدكتور طاهر حسين أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور اسلام الفهلوي مساعد أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى بلبيس المركزي، مشيداً بجهود الأستاذ الدكتور أيمن سالم التدريبية لكافة الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، كما أثنى على أداء هيئة التمريض بالعمليات، وفرق مكافحة العدوى بالمستشفى، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

 

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، وللأستاذ الدكتور أيمن سالم، وللفريق الطبي من السادة الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

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