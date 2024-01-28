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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر للصحة والتنمية المستدامة تنظم ورشة عمل حول منع تطبيب ختان الإناث

صدى البلد

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ورشة عمل لشبكة تثقيف الأقران "الوايبير"، حول منع تطبيب ختان الإناث.

وقام بالتدريب الدكتور زياد وليد، منسق البرامج بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وذلك في وجود الدكتورة ساندي بطرس، الحاصلة على التصنيف العالمي لأكثر النساء تأثيرًا وإلهامًا لعام 2023.

وقال الدكتور زياد وليد إنه رغم انخفاض معدلات الختان بشكل عام، فقد ازدادت معدلات تطبيب الختان، حيث إن 78% من حالات الختان تتم على يد طبيب، ويعود ذلك لعدة أسباب، أهمها انخفاض الوعي والمفهوم الخاطئ بأن حدوث هذه الجريمة عند الطبيب قد يتسبب في مضاعفات أقل.

وأضاف أن إجراء عملية ختان الفتيات يمثل انتهاكًا صارخا للقانون في جميع المواثيق والأعراف التي تؤكد على حقوق المرأة والطفل، ودعا كل أطباء مصر الشرفاء للقضاء على جريمة ختان الإناث.

وأكد أن اهتمام مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بتدريب شبكة تثقيف الأقران "الوايبير" يأتي انطلاقًا من مسئولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه بنات مصر، وسعيًا لمجابهة جريمة ختان الإناث وتطبيب ختان الإناث.

من جانبها، قالت الدكتورة ساندي بطرس إن هناك عدة أسباب وراء قيام الأطباء بمثل هذه الجريمة، ويمكن تلخيص هذه الأسباب عن قلة الوعي والتثقيف حول موضوع ختان الإناث وأيضًا المفاهيم الثقافية الخاطئة حولها، واعتقادهم أنه إذا تم القيام به سيكون أكثر أمانًا من غير المتخصصين في المجال الطبي، والاعتقاد الخاطئ أن إطفاء الطابع الطبي على الختان أمر ممكن، هي خطوة نحو إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأخيرًا لتحقيق مكاسب مالية.

وقد تم تدريب الحاضرين على بعض رسائل التوعية الجديدة التي قد تساهم في انخفاض نسبة التطبيب وتغيير المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى ختان الإناث.

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