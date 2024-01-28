شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر إكس الكثير من استغراب رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع الفيديو لأسد يتناول الطعام مع شخص.



وقد ظهر المقطع الفيديو لشخصا وهو يأكل وجبة "الكبسة" ويقف بجانبه أسد ضخم مربوطا بسلسلة من رقبته ويتناول معه بعض قطع اللحم.

وقد ظهرفي مقطع الفيديو والذي يحبس الأنفاس الأسد وهو يقوم بسحب قطع اللحم وذلك من فم مربيه ويقوم بمساعدته الرجل وذلك دون الخوف من التعرض لهجوم ذلك الحيوان المفترس.

وقد أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدهشة من المشهد، وقد جاءت أغلب التعليقات وهي تقوم بتحذير المربي إذا جاع الأسد: "فغدا ستكون أنت العشاء"