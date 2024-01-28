إصابة شخصين في تصادم 4 سيارات ودراجة بخارية بالدقهلية

أصيب شخصين بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ترحيلات وسيارتان تاكسي وسيارة ربع نقل ودراجة بخارية أعلى كوبرى المرور بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى المرور بمدينة المنصورة بين سيارة ترحيلات وسيارتان تاكسي وسيارة ربع نقل ودراجة بخارية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصان باصابات متفرقة وهم مستقلى الدراجة البخارية وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم .

وتم ازالة اثار الحادث وفتح الطريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .