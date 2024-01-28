تم الاتفاق ..الزمالك يعلن عن مدربه الجديد في هذا التوقيت

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات جهود مجلس الإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتعيين مدير فني أجنبي لتدريب الفريق في المستقبل القريب.

وأكدت تقارير أن الزمالك اقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد بديلاً لمعتمد جمال، وتلقى المجلس العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، ويبدو أن البرتغالي جوزيه جوميز هو الأقرب حتى الآن.

وكشفت مصادر مسؤولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل مفاوضاتها مع البرتغالي جوزيه جوميز ووكيله، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن راتب شهري للمدرب لا يقل عن 65 ألف دولار، بالإضافة إلى توفير ثلاثة مساعدين، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية لمدة موسم ونصف بعد انتهاء معسكر الفريق في الإمارات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد للزمالك بعد انتهاء المعسكر الحالي، حيث سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، وينهي الزمالك معسكره اليوم بمواجهة أهلي جدة وبعدها سيعلن المجلس عن المدرب الجديد.

يستعد الزمالك لمواجهة أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي، وذلك في السادسة مساء اليوم باستاد "آل مكتوم".