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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب ”المصريين“ يهنئ منتخب مصر لكرة اليد لتتويجه ببطولة كأس أمم أفريقيا

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، منتخب مصر لكرة اليد بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، فضلًا عن حجز تذكرة التأهل للأولمبياد فرنسا 2024، مثمنًا الأداء البطولي والرجولي الذي قدمه أحفاد الفراعنة للفوز بالبطولة الغالية ليوثقوا تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية والعربية والإفريقية.

وأعرب ”أبو العطا“ في تصريحات صحفية، عن سعادته بفوز أبناء مصر بالنجمة التاسعة في هذا المحفل الكبير الذي أقيم على أرض الوطن، واصفًا هذا بالإنجاز التاريخي للرياضة العربية والإفريقية، موضحًا أن مصر تَسعد دائمًا باستضافة البطولات والفعاليات العالمية والقارية على أراضيها ودائمًا ما تكون في الموعد.

وتوجه رئيس حزب ”المصريين“ بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والشعب المصري العظيم، وكل من ساهم في هذا العُرس الإفريقي القاري الكبير، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي كلل جهود الدولة المصرية بعد الطفرة الغير مسبوقة الذى شهدتها الرياضة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الرياضة من أهم ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، خاصة بعد أن بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيق الريادة في مجالات الرياضة المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة دائمًا ما تحرص على إظهار التقدير للرسالة الهامة التي تقدمها الرياضة المصرية للشباب خلال استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة المختلفة وتقديم كافة أشكال الدعم للجهات والهيئات الرياضية.

واختتم: أتقدم بخالص الشُكر والتقدير لجميع اللاعبين الذي مثلوا المنتخب الوطني في هذه البطولة الغالية وكانوا على قدر المسئولية، وأيضًا الجهاز الفني والإداري وجميع العاملين الذين رفعوا راية الوطن خفاقة أمام العالم، ولكن لا نريد لقطار الإنجازات أن يتوقف وننتظر منهم ميدالية أولمبية خلال منافساتهم في الأولمبياد القادم.

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