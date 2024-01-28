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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة مصر والكونغو..

تعرف على ترتيب مصطفى محمد بين هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

انطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 نحو مراحل الحسم، حيث نجح منتخب أنجولا في الوصول إلى دور الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب ناميبيا في دور الـ16.

تتجه أنظار الجماهير المصرية والكونغولية اليوم، صوب ملعب «لاورينت بوكو» بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، الذي يحتضن المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الكونغولي، في دور الـ16 من كأس الامم الافريقية 2023.

ويطمح مصطفي محمد للبحث عن صدارة هدافي كأس الأمم الافريقية خلال مواجهة الكونغو، كما يطمح في التسجيل للمباراة الرابعة علي التوالي كأول مصري ينفرد بهذا الرقم ببطولة كأس الأمم الافريقية.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2023:

  1. إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية - 5 أهداف.
  2. جيلسون دالا - أنجولا - 4 أهداف.
  3. مصطفى محمد - مصر - 3 أهداف.
  4. كريستوفر مابولولو - أنجولا - 3 أهداف.
  5. بغداد بونجاح - الجزائر - 3 أهداف.
  6. أديمولا لوكمان - نيجيريا - هدفين.
  7. لامين كمارا - السنغال - هدفين.
  8. بيرتراند تراوري - بوركينا فاسو - هدفين.
  9. جوردان أيو - غانا - هدفين.
  10. محمد قدوس - غانا - هدفين.
الأمم الأفريقية بوركينا فاسو بغداد بونجاح الجماهير المصرية كريستوفر مابولولو

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