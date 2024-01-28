تعرف على ترتيب مصطفى محمد بين هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية

قبل مباراة مصر والكونغو..

انطلقت منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 نحو مراحل الحسم، حيث نجح منتخب أنجولا في الوصول إلى دور الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب ناميبيا في دور الـ16.

تتجه أنظار الجماهير المصرية والكونغولية اليوم، صوب ملعب «لاورينت بوكو» بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، الذي يحتضن المباراة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الكونغولي، في دور الـ16 من كأس الامم الافريقية 2023.

ويطمح مصطفي محمد للبحث عن صدارة هدافي كأس الأمم الافريقية خلال مواجهة الكونغو، كما يطمح في التسجيل للمباراة الرابعة علي التوالي كأول مصري ينفرد بهذا الرقم ببطولة كأس الأمم الافريقية.

جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2023: