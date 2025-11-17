بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط

لقي 3 أطفال مصرعهم بينهم شقيقان ونجلة عمهما، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي، اليوم الإثنين، بطريق بني غالب/ منقباد التابعة لمركز أسيوط ولاذ قائد السيارة بالفرار.

اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد ما أسفر عن مصرعهم .

مصرع 3 اطفال بينهم شقيقين

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " بسمة . م . ع " 10 أعوام، و " طارق . أ . ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال . أ . ع " 12 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.