استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

شهدت بعض المحافظات أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل.

ففي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد، إنه تمت إزالة 33 حالة تعد على أراضي زراعية ومبان مخالفة ضمن المرحلة الأولى التي بدأت يوم أمس السبت، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمتابعة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة لمواصلة جهود أسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت 16 حالة تعد عن طريق البناء المخالف على مساحة 4350 مترا مربعا بجانب 17 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 109 أفدنة و12 قيراطا، لافتاً إلى أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وقال إن تلك الحملات تتم تحت إشراف سكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة أحمد شوقي وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولا بأول .

يذكر أن المحافظ كان قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق تليجرام رقم (01000623873) بجانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وفي بني سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل في حملات المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقريرعرضه السكرتير العام المساعد سامي علام، وتضمن الإشارة إلى أنه تمت أمس، إزالة 20 حالة تعد بدائرة مركزي الواسطى وسمسطا، في حضور مدير الأملاك أحمد إبراهيم ورئيس مركز سمسطا نشأت معبد ورئيس مركز الواسطى حمادة راضي وعدد من التنفيذيين بالجهات المعنية.

إزالة التعديات

ومن جانبه، أشار سامي علام إلى توجيهات المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وفي الدقهلية، تابع المحافظ الدكتور أيمن مختار من خلال التنسيق والتعاون مع مدير أمن الدقهلية، اللواء مروان حبيب، انطلاق أعمال المرحلة الأولي.

وأوضح مختار أن ما تم تنفيذه أمس 45 قرار إزالة منها 43 قرار تعد على أملاك الدولة تشمل 31 تعد بالبناء بمساحة(1585 مترا مربعا) و12 تعد بالزراعة على مساحة ( 4 قراريط و7 أسهم ) وحالتا تعد بالبناء على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 200 متر مربع )، وذلك بمراكز المطرية وميت غمر ومنية النصر وبلقاس والمنصورة تابعة لجهات ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثروة السمكية والري والصرف وهيئة الأوقاف المصرية.

ووجه المحافظ بضرورة إتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي لسابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وأشار إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وفي محافظة أسوان، تابع المحافظ أشرف عطية نتائج الحملات المكبرة التي تنفذها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي، وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدي بكل حزم للمخالفين والمتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، بتنظيم حملات استهدفت تنفيذ 21 قرار إزالة، منها 9 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية، و12 حالة إزالة فورية، على مساحة 14 ألفا و225 مترا مربعا، وذلك بنطاق حي جنوب وسط، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقي مصطفى، بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة لحالة تعد على أراض زراعية بنطاق حي شرق، بمساحة 350 مترا مربعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



وفي محافظة كفر الشيخ، أكد المحافظ جمال نور الدين استمرار أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مشددا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات، وإزالتها في المهد، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار الساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 27 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 17 قيراطا وسهمين، وأرض زراعية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مساحة 2075 مترا مربعا مباني أملاك دولة، بقرى سنهور المدينة ومحلة أبو علي، بمركز دسوق، خلال اليوم الثاني من الموجة، مؤكدا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقا للقانون، لافتا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.



وفي محافظة الغربية، تابع المحافظ الدكتور طارق رحمي أعمال الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.



وتمكنت الموجه، في يومها الثاني، من إزالة 25 حالة بناء مخالف على مساحة 809 أمتار مربعة، كما نجحت في إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط و17 سهما على أراضي أملاك الدولة.



كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 7065 مترا مربعا على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة متغير مكاني بمساحة 50 مترا مربعا و3 حالات بناء مخالف على مساحة 367 مترا مربعا.