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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية بعد مقتل 3 جنود بهجوم على الحدود السورية الأردنية

الجنود الأمريكية
الجنود الأمريكية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الهجوم على القوات الأمريكية وقع على الحدود السورية الأردنية ليلة أمس وقـ تل فيه 3 جنود أمريكيين، ووقع الهجوم بطائرة مسيرة على موقع أمريكي على الحدود بين البلدين في مبنى يسمى "برج 22"، وأصيب فيه ما لا يقل عن 24 أمريكيا آخرون، وأصبح الأمر الآن رسميا.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر بيانا يتحدث فيه عما حدث في الليلة الماضية، وحمل مسئولية الهجوم لمن يسميهم وكلاء إيران في المنطقة، وأن هذا يعتبر تصعيدا غير مسبوق، وأنه ربما في بداية هذا الصراع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة لم يقتل أمريكي في هجوم كهذا، إذا تم استثناء يوم 7 أكتوبر.

الهجمات متكررة 

وأشار إلى أن هذه الهجمات متكررة سواء في سوريا أو العراق أو هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ولكن هذه تعد المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أمريكيون كهجوم كهذا، ما ينذر بتصعيد قادم، وإجراءات أمريكية ستكون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لم تعلن أي جهة بعينها مسئوليتها عن الحادث، ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها على ثقة بأن الجماعات التي تطلق عليها بأنها مدعومة من إيران، والتي تعمل ما بين سوريا والعراق، هي من نفذت هذا الهجوم.

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القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية بعد مقتل 3 جنود بهجوم على الحدود السورية الأردنية

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