قبل لقاء الكونغو بأمم أفريقيا.. رسالة من أحمد موسى للاعبي منتخب مصر

اعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تمنياته بتحقيق منتخب مصر لكرة القدم للفوز في مباراة الكونغو في دور ال ١٦ لبطولة أمم أفريقيا في غانا، موجها حديثه للاعبي المنتخب، قائلا : "مصر كلها وراكم ومعاكم، والجميع مع المنتخب".



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد: لابد أن نحترم كل المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، متابعا أن منتخب الكونغو ليس سهلا.

وأكد أحمد موسى، أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز في المباراة، مشيرا إلى أن المصريين يدعمون المنتخب في مباراة الكونغو.