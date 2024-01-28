إتفرج ببلاش| 6 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو الديموقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية. لمشاهدة المباراة، يمكن للمشجعين في مصر متابعتها عبر قنوات مفتوحة ومجانية. إليك ترددات بعض القنوات:

القناة الجزائرية - التردد: 11680. قناة TVT التوجولية - التردد: 11900. قنوات TV 5.8 - التردد: 12356 H، 12346 H. قناة ORTB البينينية - التردد: 11900. قناة TRT - التردد: 11900. قناة RTI الإيفوارية - التردد: 11900. قنوات توفر فرصة للمشجعين لمتابعة مباراة المنتخب المصري مجانًا.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم على ملعب سان بيدرو في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.