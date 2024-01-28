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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 10 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أخرين في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية، عن استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف آر بي جي، في حي الأمل وجورة العقاد غرب خان يونس بقطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

في الوقت نفسه قامت كتائب القسام اليوم باستهداف دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.
كما ذكرت كتائب القسام انها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية بان فرق طبية عسكرية إسرائيلية نقلت برا عسكريين أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة إلى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم.

وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ مدينة غزة الحرب على قطاع غزة

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