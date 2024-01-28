عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

بايدن
بايدن

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم بطائرة بدون طيار ليلاً على موقع أمريكي صغير في الأردن، وألقى باللوم على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وقال بايدن في بيان يوم الأحد: “اليوم قلب أمريكا مثقل”.. 'الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية - وأصيب العديد - خلال هجوم جوي بطائرة بدون طيار على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية'.
 

وتابع بايدن: 'بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه نفذته جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق'.

وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة “ستحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

ووصف الجنود الثلاثة الذين سقطوا بـ 'الوطنيين'، وأشاد بشجاعتهم وأعرب عن حزنه، ووصفه بأنه 'هجوم حقير وغير عادل على الإطلاق'.

وتابع 'معًا، سنحافظ على الالتزام المقدس الذي نتحمله تجاه عائلاتهم.. وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم. وقال الرئيس: “سنواصل التزامهم بمحاربة الإرهاب”.

يشار إلى أنه أصيب ما لا يقل عن عشرين عسكريا أمريكيا آخرين في الهجوم.

وتم إطلاع بايدن على الهجوم صباح الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يقوم بحملته لإعادة انتخابه، بحسب البيت الأبيض. وقدم وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر الإحاطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

موضوعات متعلقة

البيت الابيض: لم نغير سياستنا بشأن تسليم أسلحة الى اسرائيل

اسرائيل تعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان بالطائرات المقاتلة والمدفعية

شولتز يدعو إلى استكمال اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي

تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز ظروفه الصعبة

تركيا تدعو دول علقت تمويلها لـ "أونروا" لإعادة النظر في قرارها

بوتين : العلاقات بين موسكو ومينسك تتطور بشكل نشط للغاية

فرنسا تعلن عدم وجود خطط لديها لتقديم تمويل إضافي لـ الأونروا

كيف واجهت دول العالم إدعاءات اسرائيل لـ وكالة الأونروا ؟

ترشيحاتنا

دولة جديدة تعلن تعليق تمويل الأونروا في غزة

النيابة الإدارية تكشف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

مد فترة التقديم بمسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي

مصادرة وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق

القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية بعد مقتل 3 جنود بهجوم على الحدود السورية الأردنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ