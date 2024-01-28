بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم بطائرة بدون طيار ليلاً على موقع أمريكي صغير في الأردن، وألقى باللوم على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وقال بايدن في بيان يوم الأحد: “اليوم قلب أمريكا مثقل”.. 'الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية - وأصيب العديد - خلال هجوم جوي بطائرة بدون طيار على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية'.



وتابع بايدن: 'بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أنه نفذته جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق'.

وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة “ستحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.

ووصف الجنود الثلاثة الذين سقطوا بـ 'الوطنيين'، وأشاد بشجاعتهم وأعرب عن حزنه، ووصفه بأنه 'هجوم حقير وغير عادل على الإطلاق'.

وتابع 'معًا، سنحافظ على الالتزام المقدس الذي نتحمله تجاه عائلاتهم.. وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم. وقال الرئيس: “سنواصل التزامهم بمحاربة الإرهاب”.

يشار إلى أنه أصيب ما لا يقل عن عشرين عسكريا أمريكيا آخرين في الهجوم.

وتم إطلاع بايدن على الهجوم صباح الأحد في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يقوم بحملته لإعادة انتخابه، بحسب البيت الأبيض. وقدم وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر الإحاطة.