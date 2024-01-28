حنان عمار: مصر تقوم بجهود كبيرة غير مسبوقة في دعم الأشقاء العرب

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تقوم بجهود كبيرة غير مسبوقة في دعم الأشقاء العرب، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الحكم، وقد جاءت هذه الجهود نتيجة للدور التاريخي والرائد والمحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر لم تتأخر يوما في تقديم الدعم والمساندة لأي دولة عربية، بل تظل دائماً في الصفوف الأمامية لدعمهم، حيث تقف بجانبهم بكل إخلاص وتفان، مؤكدة أهمية دور مصر الريادي في المنطقة.



وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن مصر تولي اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية، وتستمر في ذلك بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والسعي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتتحمل مصر مسؤولية الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل إصرار، ولم تتردد في تقديم الدعم المستمر لها.

وأوضحت، أن مصر ملتزمة بنصرة القضية الفلسطينية، ولم تتخلى يومًا عن رفضها لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وتواصل دائما تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني على جميع الساحات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج منذ الحرب على الشعب الفلسطيني.



وتطرقت إلى جهود مصر المبذولة في السودان، حيث أكدت حرص مصر منذ بداية الأزمة على وحدة السودان الشقيق، واستقرار أمنه وسلامة أراضيه، ورفضها التدخل في الشأن الداخلي السوداني.



وأشارت النائبة، إلى استقبال الرئيس السيسي بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مشيدة بكلمة الرئيس التي قال فيها إن الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال.

أما في ليبيا، قالت النائبة: "إن مصر تقوم بدور كبير في دعم وتقديم الدعم للأشقاء الليبيين، استنادًا إلى المبادئ المصرية الراسخة تجاه الدول الشقيقة في مواجهة التحديات والصعوبات، حيث صدرت توجيهات رئاسية للقوات المسلحة المصرية بتأسيس معسكر إغاثة مصري في منطقة "مرتوبة" بالقرب من مدينة درنة، وذلك استجابةً لآثار إعصار "دانيال" الذي ضرب المنطقة قبل بضعة أشهر.