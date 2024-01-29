ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة ميرهان حسين محركات البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن انفصالها عن خطيبها وارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطيب مريهان السابق .

اول تعليق من ميريهان حسين

قالت ميرهان حسين خلال لقاء صحفي: إنها تمت خطبتها من سنة ولم تعلن عن ذلك على السوشيال ميديا وأن المحيطين بها في الوسط الفني على علم بذلك وانها كانت تنوي الإعلان عند إتمام الزواج ولكن النصيب حال دون ذلك .

وتحدثت ميرهان حسين، عن تفاصيل فسخ خطبتها، قائلة “أنا زي أي بنت كنت مخطوبة من سنة وفرحي كان في شهر فبراير اللي جاي، وأنا مش بحب أعلن كل حاجة في حياتي الشخصية، وأنا كنت مقررة إني هعلن في كتبت الكتاب، والفرح ولكن اللي شغالين معايا في الوسط الفني عارفين الموضوع”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.