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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

صدى البلد

يعتبر مشروع الجينوم المصري أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر والذي أطلقته الدولة في 2021، ويشارك في المشروع عدد من الجهات العلمية والتنفيذية في الدولة المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

مشروع الجينوم المصري

بدأت ثورة الجينوم الرياضى بنجاح أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية فى 2003 فى فك شفرة السلاسل الجينية بعد 15 سنة من البحوث والدراسات والتجارب والمحاولات، وكانت النتائج الأولى لتلك الثورة العلمية تخص نجاحات حقيقية فى مجال الطب والعلاج والأمراض الوراثية، وبعد وقت لم يكن طويلا، أدرك العالم أنه بات ممكنا تحديد الألعاب التى يمكن أن يتميز فيها أى شعب وفقًا لخريطته الجينية، وأيضا اختيار الأصلح والأقدر على التفوق والتألق فى أى لعبة، واستخدامات رياضية أخرى أكثر تعقيدً

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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