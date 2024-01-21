رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

أطلقت سيدة فلسطينية اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها والتي وضعته داخل مجمع السويس الطبي؛ تعبيرا منها على رد الجميل لمصر لحسن استضافتها ورعايتها .

مولود فلسطيني اسمه عبد الفتاح السيسي

كشفت هيئة الرعاية الصحية عن تفاصيل ولادة المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان، تحمل هوية رقم ٨٠٣٤٧٠٣٥٠ داخل مجمع السويس الطبي وتسمية المولود عبد الفتاح السيسي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن المريضة دخلت لمجمع السويس الطبي بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الغلبان، جاءتها آلام الولادة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ وتم حجزها بقسم النساء ووضعت طفلها مساء يوم الأربعاء.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.