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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

صدى البلد

تصدّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي وذلك بعد زواج استمر 5 أعوام مما تسبّب في حيرة البعض عن سبب الانفصال .

سبب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي 

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار أن سبب انفصال الثنائي هو الخيانة وخرج الناقد عماد يسري في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للإعلامية بسمة وهبة وقال إن  طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كان متوقعاً وهو أمر لم أندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

إلا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قررت الخروج عن صمتها والإفصاح عن سبب انفصالها عن العوضي من خلال منشور لها عبر الفيسبوك لتنفي به الأقاويل عن وجود خيانة أدت إلى الطلاق .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

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